Benji & Fede: "L'amicizia evolve, noi siamo la dimostrazione"

Rossi: "Soprattutto ci siamo divertiti. E l'altra cosa molto bella, che non era scontata, e è che con Britti abbiamo creato un bellissimo rapporto: lui è un po' mentore, un po' amico, un po' fratello grande. Ci siamo divertiti un sacco sia in studio che sul set. Ma anche e soprattutto andando fuori a cena: chiacchiere su chiacchiere, parlando di vita, di lavoro, di tutto. E questa energia che si è creata - credo - siamo riusciti a racchiuderla nella canzone e a farla sentire".