Benji & Fede: "L'amicizia evolve, noi siamo la dimostrazione"
Esce il 5 giugno il nuovo singolo del duo pop: "Viva la Vasca", una rilettura del classico di Alex Britti del 2000di Emanuela Griglié
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La vita fa giri strani, pure più degli amori. Parte da Modena, poi successo e popolarità alle stelle, passando per Los Angeles, le dipendenze, le fidanzate famosissime, l’inevitabile distacco. Per ritrovarsi quindici anni e mezzo dopo nel punto da cui si era partiti: di nuovo a Modena, di nuovo amici, ma con molta consapevolezza in più. E da qui che Benji & Fede, il duo maschile più pop della musica italiana, raccontano a Tgcom24 la loro nuova canzone “Viva la Vasca” (sì, proprio quella di Alex Birtti) in uscita il 5 giugno e, soprattutto, l’amicizia ritrovata e celebrata pure in un podcast che, non a caso, si chiama “Amico mio”. Benji, al secolo Benjamin Mascolo, è oggi papà di Athena, avuta dalla moglie Greta Cuoghi: sono lontani gli anni degli accessi di cui ha parlato più volte, l’amore con la star Bella Thorne, l'alcol, le droghe. Federico Rossi è tornato anche lui a vivere a Modena: si proclama zio felice della piccola Athena.
Benji & Fede sono ufficialmente tornati?
Mascolo: “In questi anni abbiamo lavorato tanto a livello umano per ricominciare a conoscerci e ritrovare la sintonia giusta. Tutto si sta allineando al meglio. Abbiamo una grande intesa e questo si vede sicuramente dai progetti - che per me sono bellissimi - che abbiamo per questa seconda metà dell’anno, a cominciare dalla canzone nuova, di cui siamo veramente orgogliosi".
"Viva la Vasca", nuova versione della hit di Alex Britti del 2000
Moscolo: "Canzone ha fatto parte della nostra infanzia: la ascoltavamo in spiaggia, da bambini. Un filo rosso che ci porta fino a oggi e che crea un legame tra noi e un grandissimo artista come Alex Britti, che è di una generazione diversa ma che si è messo in gioco, facendo questa nuova versione con noi".
Rossi: "Soprattutto ci siamo divertiti. E l'altra cosa molto bella, che non era scontata, e è che con Britti abbiamo creato un bellissimo rapporto: lui è un po' mentore, un po' amico, un po' fratello grande. Ci siamo divertiti un sacco sia in studio che sul set. Ma anche e soprattutto andando fuori a cena: chiacchiere su chiacchiere, parlando di vita, di lavoro, di tutto. E questa energia che si è creata - credo - siamo riusciti a racchiuderla nella canzone e a farla sentire".
Come sarà la vostra estate?
Rossi: "In tour, che sarà all'insegna del lasciarci andare e della leggerezza, di cui abbiamo molto bisogno. Nella scaletta abbiamo recuperato tutte le canzoni più cariche, coinvolgenti, più estive che abbiamo nel repertorio e che non facevamo da anni, o forse che non abbiamo neanche mai fatto proprio. In ottobre, invece, arriveremo nei teatri con uno spettacolo più intimo".
Nel frattempo avete pure un podcast, per celebrare l’amicizia ritrovata.
Mascolo: "Per noi si tratta di un'esperienza nuova. Invitiamo due coppie di amici che si raccontano attraverso l’amicizia. E il riflettore che mettiamo sulle storie dei nostri ospiti slitta spesso anche sulla nostra, di amicizia".
Una coppia che vorreste tantissimo ospite delle prossime puntate del podasct?
Fede: "Sparando in altissimo ti direi Valentino Rossi e Uccio, secondo me ne hanno da raccontare parecchie, e anche Jovanotti e Saturnino".
La vostra di amicizia è nata, lo ricordiamo, da un messaggio su Facebook quasi 15 anni fa. Quanta strada avete fatto per arrivare a oggi?
Fede: Beh, è stata un'epopea. Quello che abbiamo scoperto, e che stiamo scoprendo ogni giorno, è che bisogna metterci sempre tanto impegno per far durare un’amicizia. Bisogna coltivare il rapporto tutti i giorni e proteggerlo ed essere molto onesti l'uno con l'altro".
Avete esordito giovanissimi, ma ora che avete superato i 30 anni come vi sentite sul palco?
Mascolo: "Abbiamo più esperienza e sicuramente più consapevolezza: abbiamo un'energia diversa magari da dieci anni fa, però si è evoluta non è diventata qualcosa di completamente diverso. Abbiamo voglia di rimetterci in gioco totalmente: lasciando andare le briglie".