amore al capolinea

Camila Cabello e Henry Junior Chalhoub si sono lasciati

La cantante non si è ancora espressa ufficialmente sull'accaduto. I due si erano conosciuti a una sfilata in Arabia Saudita nel 2024

04 Giu 2026 - 16:02
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Dopo quasi un anno di relazione, Camila Cabello e il fidanzato Henry Junior Chalhoub si sono lasciati. A confermare la notizia è la rivista People, dopo l'indiscrezione divulgata dal sito americano TMZ. Ancora nessun commento ufficiale da parte della cantante, ma alcune fonti vicine alla coppia hanno rivelato che Camila e Henry si sarebbero detti addio.

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Come si sono conosciuti

 La cantante e Henry, un uomo d'affari 40enne libanese la cui famiglia possiede il colosso della distribuzione di moda di lusso Chalhoub Group, hanno iniziato a far parlare di sé dopo essersi incontrati a un afterparty di una sfilata di Elie Saab in Arabia Saudita alla fine del 2024. Nonostante il forte desiderio di privacy di Camila, i due erano stati fotografati in diverse occasioni, tra cui viaggi romantici a Saint Barth e Ibiza. La coppia era poi apparsa affiatatissima a marzo del 2025 in prima fila alla sfilata di Chanel durante la settimana della moda di Parigi. 

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L'ultimo periodo e il Coachella Festival

 Camila e Henry hanno fatto la loro ultima apparizione pubblica durante il Coachella Festival lo scorso aprile. Poi il silenzio, fino alla notizia della rottura. Prima di conoscere Henry, Camila Cabello è stata legata sentimentalmente al collega Shawn Mendes, dal quale si è separata nel giugno del 2023. La popstar aveva già dichiarato di volere una quotidianità lontana dal gossip.

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"Voglio scrivere canzoni e vivere esperienze incredibili con le persone. Non voglio rimanere rinchiusa in una stanza d'hotel tra interviste e red carpet. Non è la vita che voglio", aveva detto. Camila sceglie così di tenersi lontana dai flash, lasciando che sia la musica a parlare per lei.

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