Camila Cabello e Henry Junior Chalhoub si sono lasciati

Dopo quasi un anno di relazione, Camila Cabello e il fidanzato Henry Junior Chalhoub si sono lasciati. A confermare la notizia è la rivista People, dopo l'indiscrezione divulgata dal sito americano TMZ. Ancora nessun commento ufficiale da parte della cantante, ma alcune fonti vicine alla coppia hanno rivelato che Camila e Henry si sarebbero detti addio.