Camila Cabello pubblica "Romance" e spiega perché ha tenuto nascosta la relazione con Shawn Mendes

CAMILA E SHAWN, UN AMORE SEGRETO - Una collaborazione artistica ma non solo quella tra Camila Cabelo e Shawn Mendes. I due si frequentano infatti da luglio ma hanno ufficializzato la relazione solo mesi dopo, per tutelare la propria sfera privata. "Sento che quando dico il suo nome, questo va a contribuire al circo della cultura pop", ha dichiarato Camila in un'intervista al "Los Angeles Times". "Non appena dico il suo nome, partono le urla e vorrei dire: 'No, no, non state ascoltando quello che sto cercando di dire'. È il mio fidanzato. È una cosa reale"

PRIMO CONCERTO IN ITALIA - Ad anticipare l'album, oltre a "Liar" e "Señorita", i singoli “Shameless”, “Cry For Me” e “Easy”. In “Romance” Camila è presente una collaborazione con DaBaby, una delle rivelazioni della scena hip-hop 2019, che duetta con lei in “My Oh My”. Camila Cabello sarà inoltre per la prima volta in concerto in Italia il 24 giugno 2020 al Mediolanum Forum di Milano, per il suo “The Romance Tour”, che partirà a maggio 2020.

