Camila Cabello "mano lesta" confessa un furto a Kensington Palace e Kate e William le rispondono via Twitter...

La vicenda risale all'ottobre scorso quando Camila e Greg James, conduttore radiofonico della BBC erano stati invitati a Kensington Palace per accompagnare i finalisti dei "Teen Heroes Awards".

Fu proprio in quell'occasione che James lanciò la sfida di un furto alla Cabello: "L'ultima volta che ti ho visto eravamo a Kensington Palace per i Teen Hero Awards. Stavamo per incontrare William e Kate e ti ho detto che dovevi rubare qualcosa, una matita", dice il conduttore della BBC alla popstar cubana durante un'intervista radiofonica in cui svela il furto e costringe la Cabello a confessare: "Mi hai sfidata a prenderlo, così l’ho fatto. E l'ho messa nella borsetta di mia mamma ma mia mamma non era proprio d'accordo: 'dobbiamo restituirla, dobbiamo restituire la matita', mi diceva ma io le ho risposto di no, che mi avevi sfidato, quindi ce l’ho ancora". risponde la giovane cantante cubana a Greg James e aggiunge: "Mi dispiace, ce l'ho ancora. Scusa William, scusa Kate".

L'intera intervista, pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della Radio viene intercettata dai reali che prontamente rispondono con una ironica minaccia ai danni della Cabello: un emoji dei due occhi indagatori.

