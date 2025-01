Camila Cabello si esibisce in un palazzetto semivuoto

Sui social sono subito diventate virali le immagini della Cabello che canta e balla davanti alle gradinate vuote e in molti hanno gridato al flop, consigliandole di esibirsi solo in luoghi alla sua portata. Altri invece l'hanno difesa, apprezzando il fatto che non abbia mancato di rispetto agli spettatori presenti. Tra questi il collega Mod Sun, che ne ha apprezzato la professionalità. "Il 99% degli artisti avrebbe cancellato lo spettacolo + avrebbe rilasciato una dichiarazione di 'salute mentale'", ha scritto su X. "Ha appena guadagnato il mio rispetto continuando a esibirsi. Quello spettacolo ha significato il mondo per le persone che erano tra la folla quella sera. GLI SPETTACOLI VUOTI SONO ANCORA SPETTACOLI".