Laura Pausini spegne 52 candeline a Miami: concerto sold out e duetto con Camila Cabello
La cantante ha aperto la leg statunitense del suo nuovo tour mondiale festeggiando sul palco insieme ad Achille Lauro e alla star cubano-americana
Laura Pausini e Camila Cabello © Instagram
Laura Pausini ha festeggiato il suo 52esimo compleanno sul palco del Kaseya Center di Miami, dove, sabato 16 maggio, ha aperto la tappa statunitense del suo nuovo tour mondiale "Io Canto / Yo Canto 2026/2027".
Il concerto, andato sold out, è coinciso con il giorno del suo compleanno e ha visto la partecipazione di ospiti d'eccezione, tra cui Achille Lauro e la superstar Camila Cabello.
Sul palco anche Achille Lauro
Tra il pubblico, a sorpresa, anche Achille Lauro, salito poi sul palco e presentato dalla cantante romagnola come "un amico, una persona che ammiro e stimo moltissimo, una grande star del panorama musicale italiano, che mi è venuto a trovare qui proprio stanotte, per festeggiare con me". Pausini gli ha dedicato la versione spagnola di "16 marzo", il brano che hanno realizzato insieme e con il quale avevano duettato già il 2 maggio a Città del Messico.
Il duetto con Camila Cabello
Il momento più atteso della serata è stato il duetto con Camila Cabello sulle note di "Víveme". La cantante cubano-americana, oggi tra le voci pop più ascoltate al mondo, si è imposta sulla scena solista nel 2017 con il singolo "Havana", numero uno in oltre venti Paesi e trampolino di lancio per il suo album di debutto - Camila (2018) - che l’ha portata al primo posto della Billboard 200. Da lì in avanti la carriera di Cabello è stata costellata di hit (tra cui "Señorita" con Shawn Mendes), quattro nomination ai Grammy e premi vinti agli American Music Awards, ai Latin Grammy e agli MTV Video Music Awards. Prima del salto da solista, era stata uno dei volti delle Fifth Harmony, gruppo nato a The X Factor USA nel 2012.
Il ringraziamento di Pausini sui social
A duetto finito, Pausini ha ringraziato la collega sui social parlando di un desiderio che si è realizzato. "Avevo un desiderio per il mio compleanno... cantare con Camila Cabello, e si è avverato! Grazie per la tua amicizia e il tuo affetto. Amo la tua voce, Camila, e amo poter condividere la mia voce con la tua. Sei un amore. La mia casa sarà sempre la tua! Grazie per tutto questo", ha scritto la cantante su Instagram. "È un sogno per me cantare con te - ha commentato Cabello - sei una regina, e questo è un vero regalo, mi sento come se fosse il mio compleanno".
Lauro e Cabello si sono uniti anche ai festeggiamenti backstage prima del concerto, dove Pausini ha spento le candeline e brindato con band, staff e amici.
Le prossime tappe del tour
"Io Canto / Yo Canto" è l'undicesima tournée mondiale di Laura Pausini. È partita in Spagna con cinque date, la prima a Pamplona, ed è poi proseguita in dieci Paesi dell'America Latina, tra cui Messico, Cile e Porto Rico. Dopo Miami, la cantante toccherà Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e chiuderà la leg nordamericana al Madison Square Garden di New York. In autunno il tour farà tappa in Italia, con date a Mantova e Milano, prima di una nuova fase europea che attraverserà Germania, Svizzera, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Francia, e ancora Torino, Bologna e Firenze.