A duetto finito, Pausini ha ringraziato la collega sui social parlando di un desiderio che si è realizzato. "Avevo un desiderio per il mio compleanno... cantare con Camila Cabello, e si è avverato! Grazie per la tua amicizia e il tuo affetto. Amo la tua voce, Camila, e amo poter condividere la mia voce con la tua. Sei un amore. La mia casa sarà sempre la tua! Grazie per tutto questo", ha scritto la cantante su Instagram. "È un sogno per me cantare con te - ha commentato Cabello - sei una regina, e questo è un vero regalo, mi sento come se fosse il mio compleanno".