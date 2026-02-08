Laura Pausini, 20 anni fa il Grammy che la consacrò nel mondo

Anno dopo anno la carriera della Pausini continua ad essere inarrestabile. Prossima a condurre il Festival di Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti, che lei stessa vinse nel 1993 con "La Solitudine", la cantante ha appena calcato il palco del più importante evento del 2026: la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Durante l’evento, nello stadio di San Siro, ha interpretato l’Inno di Mameli circondata da una schiera di corazzieri in alta uniforme. Molti spettatori hanno ritenuto la performance fuori luogo, generando una raffica di commenti negativi. Il giorno seguente, la cantante di Solarolo ha pubblicato un post ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’esibizione. La pop star, per evitare la valanga d'odio, ha deciso di disattivare i commenti su Instagram sotto il post dedicato alla sua esibizione.