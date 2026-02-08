Laura Pausini, 20 anni fa il Grammy che la consacrò nel mondo
Nel 2006 fu la prima artista italiana a vincere nella categoria latin pop, oggi resta uno dei riconoscimenti più significativi della sua carriera
© Ansa
Nel 2006 Laura Pausini entrò nella storia della musica italiana conquistando il Grammy Award, primo caso per un’artista femminile del nostro Paese. La cerimonia si svolse allo Staples Center di Los Angeles e la vittoria arrivò nella categoria Best Latin Pop Album grazie a "Escucha", versione in lingua spagnola dell’album "Resta in ascolto".
Una volta salita sul palco, Pausini parlò di "una gioia incredibile" e di "orgoglio per aver portato l’Italia alla vittoria", dedicando il riconoscimento al pubblico, alla famiglia e al Paese. All’epoca, prima di lei, solo Ennio Morricone, Nino Rota e Domenico Modugno avevano ottenuto un Grammy.
A distanza di vent’anni, quel premio viene ancora considerato uno spartiacque. Non solo per la carriera dell’artista romagnola, ma per l’intera musica italiana, che da quel momento trovò maggiore visibilità nei mercati internazionali, in particolare in quello latino. Il Grammy del 2006 consolidò un percorso iniziato oltre un decennio prima e confermò la capacità di Pausini di parlare a pubblici di diversi continenti senza rinunciare alla propria identità.
Anno dopo anno la carriera della Pausini continua ad essere inarrestabile. Prossima a condurre il Festival di Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti, che lei stessa vinse nel 1993 con "La Solitudine", la cantante ha appena calcato il palco del più importante evento del 2026: la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Durante l’evento, nello stadio di San Siro, ha interpretato l’Inno di Mameli circondata da una schiera di corazzieri in alta uniforme. Molti spettatori hanno ritenuto la performance fuori luogo, generando una raffica di commenti negativi. Il giorno seguente, la cantante di Solarolo ha pubblicato un post ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’esibizione. La pop star, per evitare la valanga d'odio, ha deciso di disattivare i commenti su Instagram sotto il post dedicato alla sua esibizione.