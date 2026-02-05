Laura Pausini presenta "Io canto 2": "Io come Giovanna D'Arco"

Laura Pausini parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a San Siro il prossimo 6 febbraio, mentre dal 24 febbraio sarà conduttrice del 76° Festival di Sanremo. Nella presentazione alla stampa di ieri sera definisce come “la chiusura di un cerchio” la sua presenza nel posto dove era iniziata la sua carriera: "Me lo chiedevano da 15 anni di condurre Sanremo. Carlo Conti, una persona speciale, mi ha chiamato e mi ha trasmesso una calma, una tranquillità che prima non avevo mai sentito. In questi anni ho avuto la fortuna di conoscere il mondo della conduzione, magari non tanto in Italia, ho fatto poche cose qui tra cui Laura & Paola, con Paola Cortellesi, e poi è successo che Carlo mi ha chiamato, e ci siamo incontrati di nascosto a Roma l’anno scorso. Dopo l’incontro ho telefonato a Pippo Baudo. Una delle pochissime persone che sapeva di questo invito, che mi ha detto, non ci devi pensare, te l’ho già detto più di una volta, sei pronta ormai. È vero, oggi mi sento un po’ più preparata, mi sento tranquilla, è strana questa cosa”.