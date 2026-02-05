"Striscia la notizia", anticipazioni terza puntata: Tapiro a Laura Pausini e Samira Lui ospite
Giorgio Mastrota inviato speciale per consegnare materassi a chi parcheggia sugli stalli riservati alle donne in gravidanza
Giovedì 5 febbraio, in prima serata su Canale 5 il terzo appuntamento con "Striscia la notizia - La voce della presenza", condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.
"Striscia la notizia", gli ospiti della terza puntata
Samira Lui al suo grande esordio dietro al bancone di Striscia, al fianco dei conduttori per tutta la puntata tra battute e gioco, anche in una rivisitata versione di Parole Parole di Mina, Lillo, protagonista insieme a Greggio, Iacchetti, Morselli e alle Veline di una coreografia fatta di gag e balletti, Raul Cremona nei panni del mitologico Mago Oronzo, con i suoi esilaranti e inimitabili giochi di prestigio.
Il Tapiro e gli inviati
Il terzo Tapiro d’oro della stagione, dopo quello consegnato a Fiorello e alla coppia Zalone-Nunziante, è per Laura Pausini, intercettata a Roma da Valerio Staffelli, alle prese con le polemiche riguardanti Gianluca Grignani e Marco Mengoni. Inviato speciale della puntata è Giorgio Mastrota che si occupa di chi utilizza impropriamente i "parcheggi rosa", riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini piccoli. Per i trasgressori, al posto delle “merdine” di Striscia, arrivano materassi e altri gadget, in perfetto stile re delle televendite.
Gli altri servizi
Tra i servizi della puntata, torna l’esperimento sociale di Valerio Staffelli sul drammatico tema dei maltrattamenti alle donne. Spazio a una violenta aggressione subita da Michele Macrì e dal suo operatore durante un’inchiesta sulla pesca illegale a Cirò, in provincia di Crotone. Moreno Morello prosegue l’inchiesta sugli strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico. Rajae Bezzaz si occuperà di alcune villette occupate abusivamente e Jimmy Ghione farà luce sul fenomeno delle minicar truccate, un trend pericoloso sempre più diffuso tra i giovanissimi. Enrico Lucci irromperà alla “prima” della Bohème al teatro dell’Opera di Roma. Presenti anche Giuseppe Longinotti con la nuova tappa della stravagante campagna elettorale a sindaco di Milano, Rosaria Rollo e la sua rubrica I Nuovi Mostri, e Barbascura X, che esplorerà con ironia le stranezze del mondo animale.
all’immancabile Gabibbo.