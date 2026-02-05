"Striscia la notizia", anticipazioni terza puntata: Tapiro a Laura Pausini e Samira Lui ospite

Il terzo Tapiro d’oro della stagione, dopo quello consegnato a Fiorello e alla coppia Zalone-Nunziante, è per Laura Pausini, intercettata a Roma da Valerio Staffelli, alle prese con le polemiche riguardanti Gianluca Grignani e Marco Mengoni. Inviato speciale della puntata è Giorgio Mastrota che si occupa di chi utilizza impropriamente i "parcheggi rosa", riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini piccoli. Per i trasgressori, al posto delle “merdine” di Striscia, arrivano materassi e altri gadget, in perfetto stile re delle televendite.