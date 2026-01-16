"Striscia la Notizia" accende la prima serata con Maria De Filippi inviata speciale

Il bancone più famoso della televisione italiana torna in prima serata. Da giovedì 22 gennaio "Striscia la Notizia – La voce della presenza" andrà in onda Canale 5 con una formula inedita, spettacolare e ricca di sorprese, pronta a mescolare satira, attualità e intrattenimento in cinque appuntamenti settimanali evento. Alla guida del tg satirico, ideato da Antonio Ricci, ci saranno i volti storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla novità assoluta: una band diretta dal maestro Demo Morselli. "Ci siamo ingranditi, non abbiamo posto limiti alla fantasia - racconta Ricci alla presentazione della 38esima edizione - ci siamo ispirati ai grandi varietà del passato con ospiti diversi in ogni puntata, musica dal vivo e i servizi degli inviati".