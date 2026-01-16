"Striscia la Notizia" accende la prima serata con Maria De Filippi inviata speciale

Cinque appuntamenti evento, studio rinnovato, band dal vivo e sei Veline: il tg satirico di Antonio Ricci torna con la storica coppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti
Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Veline da sinistra Ginevra Festa, Nausica Marasca, Virginia Stablum, Lavinia Circeo, Alessia Anzioli e Lara Granata © Ufficio stampa
Il bancone più famoso della televisione italiana torna in prima serata. Da giovedì 22 gennaio "Striscia la Notizia – La voce della presenza" andrà in onda Canale 5 con una formula inedita, spettacolare e ricca di sorprese, pronta a mescolare satira, attualità e intrattenimento in cinque appuntamenti settimanali evento. Alla guida del tg satirico, ideato da Antonio Ricci, ci saranno i volti storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla novità assoluta: una band diretta dal maestro Demo Morselli. "Ci siamo ingranditi, non abbiamo posto limiti alla fantasia - racconta Ricci alla presentazione della 38esima edizione - ci siamo ispirati ai grandi varietà del passato con ospiti diversi in ogni puntata, musica dal vivo e i servizi degli inviati".
Il debutto vedrà una presenza del tutto inedita: Maria De Filippi nei panni di inviata speciale. Affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, la conduttrice scenderà in strada per una missione simbolo del programma, consegnando la celebre “merdina” a chi occupa abusivamente i parcheggi riservati alle persone con disabilità. Un'incursione sorprendente che segna uno dei momenti più attesi di questa nuova stagione. "Pensavo di doverla convincere, dato che è molto impegnata - racconta Ricci - invece, Maria ha detto subito sì. È stata una dei conduttori di "Striscia" e chi ha fatto parte della famiglia lo sarà per sempre".
Sempre nella puntata d'esordio, lo studio ospiterà anche Alessandro Del Piero, campione del mondo e volto amatissimo dal pubblico, e la criminologa Roberta Bruzzone, protagonista di un segmento dedicato ai casi e ai retroscena più inquietanti raccontati con il linguaggio diretto di "Striscia". Tra le novità più attese la presenza per la prima volta di sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.
Ai nastri di partenza una squadra di inviati storici e nuovi, pronta a presidiare il territorio con inchieste e servizi: da Luca Abete a Valerio Staffelli che avrà anche uno spazio dedicato agli "esperimenti sociali", passando per Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Jimmy Ghione, Enrico Lucci, Moreno Morello e molti altri. Spazio anche alle rubriche satiriche di Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo, mentre nuovi inviati andranno ad arricchire il cast nel corso delle puntate.
Non mancherà l'appuntamento con la consegna del Tapiro e col Gabibbo, simbolo indiscusso del programma, reduce dalle celebrazioni per i suoi 35 anni di storia e accolto come una star anche fuori dal piccolo schermo. A lui è affidata anche la sigla di chiusura, "Dazi", accompagnata dalla band di Demo Morselli e ispirata alle bizzarrie della politica internazionale e dedicata alle bizze di Donald Trump.
Con questa edizione speciale, "Striscia la Notizia" ribadisce la propria identità e rilancia la sua presenza in una collocazione prestigiosa, confermandosi un punto di riferimento capace di rinnovarsi senza perdere la propria voce. "Si chiama la voce della presenza perché vogliamo dire che siamo qui, - conclude Antonio Ricci - finché c'è striscia c'è speranza di una televisione diversa. E vogliamo tenere accesa questa fiammella".