"Striscia la notizia" apre le porte ai figli dei dipendenti Mediaset

Il tour è partito da Piazza Gianfranco D’Angelo, la parte esterna del museo di Striscia dedicata allo storico volto di Drive In e primo conduttore – insieme a Ezio Greggio – del tg satirico. Bambini e genitori sono poi entrati nel museo, ideato da Antonio Ricci, il cui allestimento è stato curato dalla figlia Vittoria, dove sono custoditi i cimeli e gli oggetti più iconici legati ai 37 anni del programma. Dopo la visita guidata si sono accomodati in studio per assistere allo spettacolo di magia di Antonio Casanova, inviato di Striscia e conduttore di "Paperissima Sprint". A seguire sono intervenuti gli inviati Cristiano Militello, che ha portato uno striscione speciale dedicato ai piccoli ospiti, e il tapiroforo Valerio Staffelli, che ha raccontato alcuni aneddoti sul Tapiro d’oro e ricreato con due bimbe il classico momento della sua consegna da parte di una piccola tifosa del Napoli a un'attapirata bimba interista. Il regista Mauro Marinello, insieme alle Veline Beatrice e Nausica, ha mostrato poi come vengono effettuate le riprese di uno stacchetto. Le Veline hanno ballato la sigla finale di Striscia con il Gabibbo, dopodiché alle danze si sono uniti anche i bimbi ed è partita una vera e propria festa per i genitori e i loro figli.