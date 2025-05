Vittoria Ricci: "Striscia e i mitici anni 90, che emozione!"

All'interno della mostra, Vittoria Ricci ha visitato lo spazio dedicato proprio ad alcuni cimeli della trasmissione tv più longeva, tra tapiri e Gabibbo, reso possibile proprio grazie a un impegno di ricerca condotto dalla ragazza che molti anni fa ha dato impulso al Museo di Striscia a Cologno Monzese. A La Nazione ha raccontato come era nata l'idea di esporre la storia del programma: "Me lo propose mio padre. Non ho competenze scenografiche o di design, però sono appassionata di mostre per il mondo. Così ho preso spunto dalla mostra celebrativa per i 20 anni di Striscia, allestita alla Triennale di Milano che, ancora oggi, è la più visitata in assoluto nella storia del museo. Il problema è stato ritrovare i cimeli esposti".