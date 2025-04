"Striscia la notizia", la lezione di Vittoria Ricci all'Accademia di Brera: "Ragazzi non fatevi imbambolare"

"La struttura della trasmissione è perfetta per essere tagliata in piccoli estratti da pubblicare sui social. Cerchiamo di essere sempre sul pezzo: Striscia ha inventato i meme!". Quando Vittoria Ricci è arrivata a Striscia, 10 anni fa, non esisteva una redazione social, ora c’è una squadra di 6 ragazzi che producono contenuti secondo i trend del momento. "Durante il Festival di Sanremo facciamo satira di costume e l’anno scorso siamo stati accusati di bodyshaming: l’entourage di Big Mama cercava di far scoppiare un caso per pubblicizzare l’artista. Il tutto era partito da un giornalista Rai che aveva utilizzato lo stesso meme. È strano che nel 2025 non esca ancora il suo nome… Noi siamo stati invasi da commenti negativi. Mi hanno proposto di chiudere i commenti e di non fare più meme, ma io ho detto di andare avanti per la nostra strada perché non c’era nessun intento di bodyshaming. Era negli occhi di chi guardava, non di chi lo aveva fatto. Ragazzi non vi fate imbambolare da queste c***te che servono solo a prendere click".