Gerry Scotti sulla caduta dalle scale a "Striscia la Notizia": "Solo mia nipote ha capito che era una gag"

Per Gerry Scotti il ritorno alla conduzione di "Striscia la Notizia" in coppia con Michelle Hunziker è stato "col botto" con il conduttore protagonista di una gag in cui ha finto di cadere dalle scale. "Mia nipote Virginia di 4 anni l'ha vista e ha riso perché ha capito subito che era come guardare un cartone animato", racconta il presentatore a "Verissimo".