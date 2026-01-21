Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Dal 22 gennaio

"Striscia la notizia", cosa vedremo nella prima puntata: dal tapiro a Fiorello a Maria De Filippi inviata

Torna su Canale 5 il tg satirico di Antonio Ricci: ecco qualche anticipazione della puntata del 22 gennaio

21 Gen 2026 - 16:05
© Da video

© Da video

È tutto pronto per l’esordio in prima serata di "Striscia la notizia - La voce della presenza". Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, conducono una puntata che si preannuncia ricca di novità, satira e inchieste. C’è molta attesa per il primissimo Tapiro d’oro della stagione - per l'occasione personalizzato con strass e papillon - a Rosario Fiorello, arrivato al suo 28esimo riconoscimento di Striscia.

Maria De Filippi inviata

 Eccezionalmente nella prima puntata Maria De Filippi, insieme a Tina Cipollari e Giovannino, si cimenta nell’inedita veste di inviata del tg satirico. La missione del terzetto è quella di consegnare l’iconica "merdina" di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità. Ospiti d’eccezione in studio il campione del mondo Alessandro Del Piero, che si propone nei panni inediti del supereroe “Capitan Alex”, e la criminologa Roberta Bruzzone che, nello speciale "Striscia Criminale", indaga su un presunto crimine di Greggio e Iacchetti. Per l’occasione, l’inviato Jimmy Ghione prova a far luce sulla vicenda intervistando la vittima, Valerio Merola.

Leggi anche
Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis

"Striscia la Notizia", tutte le Veline dalla prima edizione a oggi

Striscia la Notizia, Alex Del Piero ospite d'eccezione nei panni di "Capitan Alex"

Da Ballantini a Staffelli

 Il trasformista Dario Ballantini è in studio nei panni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Molto interessante l'esperimento sociale di Valerio Staffelli sui maltrattamenti, sempre più spesso al centro della cronaca. Nel servizio, realizzato con telecamere nascoste, l’inviato immortala le reazioni delle persone comuni che assistono alla scena in cui un ragazzo rimprovera aspramente la mamma anziana. Destinato a far discutere il servizio di Luca Abete sul fenomeno, molto diffuso nel Sud Italia, dei neomelodici che vengono invitati come beniamini dei bambini a esibirsi alle loro feste con canzoni che esaltano stili di vita criminali, inneggiano alla malavita e all’uso delle armi. Rajae Bezzaz parla di un rifugio per cani in provincia di Como dove non sono le persone a scegliere i cani, ma i cani a scegliere le persone che si prenderanno cura di loro. Giuseppe Longinotti, per le strade e nei locali di Milano, si propone come candidato sindaco della città e approfitta del suo ruolo per ottenere svariati favori.

Leggi anche
Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Veline da sinistra Ginevra Festa, Nausica Marasca, Virginia Stablum, Lavinia Circeo, Alessia Anzioli e Lara Granata

"Striscia la Notizia" accende la prima serata con Maria De Filippi inviata speciale

L'ironia di Lucci e Militello

 Il comico Cristiano Militello conduce live "Striscia il cartellone". Rosaria Rollo presenta "I nuovi mostri", storica rubrica sul meglio del peggio della tv. Non manca all’appello Barbascura X con un filmato tra scienza e comicità dedicato al mondo delle scimmie. Enrico Lucci, con l’inconfondibile stile che contraddistingue le sue interviste, interferisce con le celebrazioni per i 30 anni di ""Porta a Porta. E le sorprese non finiscono qui. L’appuntamento con la prima puntata di "Striscia la notizia" è giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5.

striscia la notizia
fiorello
maria de filippi