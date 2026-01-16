"Striscia la Notizia", ecco tutte le Veline dalla prima stagione a oggi

© Ufficio stampa | Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum
Dalla prima edizione in onda nel 1988 a oggi, le Veline si sono affermate sul bancone di "Striscia la Notizia" fino a diventarne un elemento caratteristico. Ecco tutte quelle che si sono succedute in oltre 30 anni di storia del programma.