© Ufficio stampa | Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum 
© Ufficio stampa | Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum 
© Ufficio stampa | Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum 

© Ufficio stampa | Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum 

© Ufficio stampa | Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum 

STORIA DELLA TV

"Striscia la Notizia", ecco tutte le Veline dalla prima stagione a oggi

16 Gen 2026 - 15:45
Dalla prima edizione in onda nel 1988 a oggi, le Veline si sono affermate sul bancone di "Striscia la Notizia" fino a diventarne un elemento caratteristico. Ecco tutte quelle che si sono succedute in oltre 30 anni di storia del programma.

