"Striscia la Notizia", tutte le Veline dalla prima edizione a oggi

Traendo il nome, in maniera ironica, dal concetto giornalistico delle notizie da annunciare al pubblico, le prime Veline nella storia di "Striscia la Notizia" sono Micaela Verdiani, Cristina Prevosti, Stefania Dall'Olio e la modella brasiliana Eliette Mariangelo. Ad accoglierle in studio, durante la puntata d'esordio in onda il 7 novembre 1988 su Italia 1, furono i conduttori Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo.
La seconda stagione vede l'approdo nel programma di Jordy Gordon, Indra Smith, Terry Sessa e Simona Pravettoni, alle quali si aggiungeranno successivamente Monica Spreafico Laura Paternoster e Annalisa Gambi.
Se in origine le ragazze scivolavano da tubi di plexiglass, riproducendo il modello della posta pneumatica, in un secondo periodo le veline raggiungeranno il celebre bancone attraverso pattini a rotelle o skateboard, arrivando infine al format più recente che vede gli stacchetti di una velina bionda e una mora.