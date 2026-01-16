Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
STORIA DELLA TV

"Striscia la Notizia", tutte le Veline dalla prima edizione a oggi

Le showgirl che hanno preso parte al celebre tg satirico, nuovamente in onda da giovedì 22 gennaio

16 Gen 2026 - 16:00

"Striscia la Notizia", ecco tutte le Veline dalla prima stagione a oggi

1 di 26
© Ufficio stampa | Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum 
© Ufficio stampa | Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum 
© Ufficio stampa | Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum 

© Ufficio stampa | Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum 

© Ufficio stampa | Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum 

Erano già presenti durante la prima edizione di "Striscia la Notizia" in onda nel 1988 e col tempo si sono affermate nella storia della televisione e del costume italiano. Stiamo parlando delle Veline, che con i loro stacchetti e le gag organizzate con i conduttori hanno contribuito al successo dello storico tg satirico, in onda su Canale 5 da giovedì 22 gennaio in prima serata e con una veste del tutto nuova.

Le prime Veline

 Traendo il nome, in maniera ironica, dal concetto giornalistico delle notizie da annunciare al pubblico, le prime Veline nella storia di "Striscia la Notizia" sono Micaela Verdiani, Cristina Prevosti, Stefania Dall'Olio e la modella brasiliana Eliette Mariangelo. Ad accoglierle in studio, durante la puntata d'esordio in onda il 7 novembre 1988 su Italia 1, furono i conduttori Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo.

La seconda stagione vede l'approdo nel programma di Jordy Gordon, Indra Smith, Terry Sessa e Simona Pravettoni, alle quali si aggiungeranno successivamente Monica Spreafico Laura Paternoster e Annalisa Gambi.

Se in origine le ragazze scivolavano da tubi di plexiglass, riproducendo il modello della posta pneumatica, in un secondo periodo le veline raggiungeranno il celebre bancone attraverso pattini a rotelle o skateboard, arrivando infine al format più recente che vede gli stacchetti di una velina bionda e una mora.

Le Veline degli anni novanta

 Dopo gli esordi al tg satirico di diverse showgirl, tra cui Ana Laura Ribas nel 1992 e Fanny Cadeo nell'anno seguente, il 1994 vede la consacrazione di Laura Freddi e Miriana Trevisan, entrambe reduci dal successo ottenuto con "Non è la Rai". La stagione successiva lo scettro passa a Cristina Quaranta e Alessia Merz.

Le Veline del nuovo millennio

 L'inizio degli anni Duemila è segnato dall'approdo a "Striscia la Notizia" di Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, protagoniste di ben tre edizioni della trasmissione. Le due saranno anche le prime veline a diventare conduttrici del programma, per un'intera settimana, nel 2005.

Seguono nel 2002 Giorgia Palmas ed Elena Barolo, vincitrici della prima edizione del programma estivo "Veline", lanciato proprio con l'obiettivo di selezionare i nuovi volti di "Striscia la Notizia".
E poi ancora Thais Wiggers e Melissa Satta, Costanza Caracciolo e Federica Nargi, Irene Cioni e Ludovica Frasca, fino a Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta. Queste ultime vantano anche il maggior numero di puntate come Veline.

Le Veline della nuova edizione

 In occasione della trentottesima edizione, al via giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5, "Striscia la Notizia" ha annunciato ben sei Veline. Nelle puntate che ritrovano alla conduzione Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ci saranno di Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

 

striscia la notizia
veline