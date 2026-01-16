"Striscia la Notizia", tutte le Veline dalla prima edizione a oggi

Erano già presenti durante la prima edizione di "Striscia la Notizia" in onda nel 1988 e col tempo si sono affermate nella storia della televisione e del costume italiano. Stiamo parlando delle Veline, che con i loro stacchetti e le gag organizzate con i conduttori hanno contribuito al successo dello storico tg satirico, in onda su Canale 5 da giovedì 22 gennaio in prima serata e con una veste del tutto nuova.