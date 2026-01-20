Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Giovedì in prima serata su Canale cinque

Striscia la Notizia, Alex Del Piero ospite d'eccezione nei panni di "Capitan Alex"

Riconoscibile dalla X sul petto, suo segno distintivo e arma simbolica contro ingiustizie e disservizi, sarà affiancato da un alleato speciale

20 Gen 2026 - 18:15
© IPA

© IPA

Giovedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, in occasione della prima puntata di Striscia la Notizia - La voce della presenza arriva in studio un ospite d'eccezione: Alex Del Piero. Il campione del mondo si propone nei panni inediti di "Capitan Alex", un supereroe dal cuore sportivo e dall'anima ironica.

Riconoscibile dalla X sul petto, suo segno distintivo e arma simbolica contro ingiustizie e disservizi, sarà affiancato da un alleato speciale: il suo fido passero, stavolta in versione extra large.

Tra le situazioni affrontate dal nuovo supereroe del tg satirico di Antonio Ricci, anche quelle più comuni: c'è un'interferenza nel quartiere? Il cancello elettronico non funziona? Arriva "Capitan Alex" che, con una potente e precisa pallonata, risolve a modo suo il problema.

Ti potrebbe interessare

striscia la notizia
alex del piero

Sullo stesso tema