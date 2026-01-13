Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026, ritorno alle origini da protagonista

L'artista ha raccontato cosa rappresenti per lei Sanremo: "Sono felicissima. Sanremo è tutti i miei sorrisi e anche le mie paure". Un legame profondo, nato nel 1993 con la vittoria tra le Nuove Proposte grazie a "La solitudine" e cresciuto negli anni fino a questo ritorno da protagonista assoluta. Nel lungo post condiviso su Instagram, l'artista ha affidato ai fan parole cariche di significato: "Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest'anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò. La Laura del 1993 non avrebbe mai immaginato che nel 2026 avrebbe scritto queste parole".