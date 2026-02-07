Milano-Cortina: la cerimonia, dal presidente Mattarella in tram al gobbo di Mariah Carey
Il capo di Stato in un video ha raggiunto lo stadio di san Siro sul tipico mezzo milanese, guidato eccezionalmente dal campione di Motogp Valentino Rossidi Eleonora Rossi Castelli
Mettersi in gioco: lo fanno gli atleti impegnati alle Olimpiadi, e l'ha fatto anche il presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia di apertura, che in un video raggiunge lo stadio di san Siro su un tipico tram milanese, guidato eccezionalmente dal campione di Motogp Valentino Rossi. Ma il podio della performance più virale sui social va a Mariah Carey, con il testo storpiato sul gobbo per aiutare la pronuncia della cantante americana.