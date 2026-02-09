Laura Pausini nel mirino degli hater: "Giù dal palco è facile ferirmi"
La cantante a "Le Iene" parla della scelta di lasciare i social dopo gli attacchi
© Da video
Le polemiche che negli ultimi giorni hanno coinvolto Laura Pausini, l'hanno spinta a lasciare i social network. La cantante, protagonista alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi e tra le conduttrici del prossimo Festival di Sanremo, ha risposto ad alcune domande de "Le Iene" su quanto accaduto in queste settimane. Molti utenti si sono scagliati sul suo profilo per insultarla per le cover realizzate nel suo ultimo lavoro discografico.
"Ho seguito un consiglio che mi ha dato Carlo Conti - ha spiegato la cantante -, a me non capita di andare insultare o andare a scrivere che una canzone non mi piace. Quando sono sul palco non mi sento impaurita, ma quando sono giù dal palco è molto più facile ferirmi".
La cantante si dice soddisfatta della sua scelta: "Mi sveglio molto meno arrabbiata da quando ho preso questa decisione - ha ammesso all'inviato de "Le Iene" Stefano Corti -. Venivo da tutto quello che avevo letto su Grignani, pensavo che andasse tutto bene, anche perché lui stesso aveva detto che era la sua dea. Ho visto che verrà a Sanremo, gli ho scritto ma non mi ha ancora risposto".
Poi, Pausini ha svelato un piccolo aneddoto del suo passato: "Quando non esistevano i social mio padre mi aveva dato un piccolo compito: rispondere alle lettere dei fan - ha raccontato -. Dieci lettere al giorno e c'erano già gli hater. A mia figlia vieto i social, ma ogni tanto la becchiamo". Poi un appello: "Toccate le persone, vedetele, non scrivete - ha detto -, cercate di rapportavi alle persone in maniera pacifica"