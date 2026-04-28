Dietro l'episodio c’è una spiegazione precisa: l'altitudine. Quito si trova a quasi 2.850 metri sul livello del mare, una condizione che rende l’aria più rarefatta e riduce l’ossigeno disponibile. Cantare per ore, muoversi sul palco, mantenere energia e voce diventa uno sforzo notevole. Per gli artisti in tour è una sfida concreta. I tempi serrati non permettono sempre un adattamento graduale, e l'ossigeno supplementare diventa una soluzione pratica per evitare cali fisici o problemi più seri.