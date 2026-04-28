A Laura Pausini e Carlo Conti il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni
© Tv Sorrisi e Canzoni
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Momenti di apprensione tra i fan, poi l'ironia della cantante stempera la tensione: cosa è successo
Laura Pausini © Instagram
Laura Pausini si ferma e per qualche minuto il pubblico trattiene il fiato. Succede a Quito, durante una tappa del suo tour mondiale, davanti a 8mila spettatori. La cantante interrompe l'esibizione e chiede una maschera d'ossigeno. Un gesto che fa scattare subito l'apprensione, ma che si trasforma in pochi istanti in un momento condiviso con naturalezza con il pubblico, tra professionalità e ironia.
L'episodio avviene al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui, mentre Laura Pausini è nel pieno della performance. Dopo alcuni minuti, la cantante avverte la fatica e decide di fermarsi. Senza nascondersi, si fa portare una bombola d’ossigeno e indossa la maschera davanti a tutti.
Nessun dietro le quinte, nessuno stop lontana dagli occhi del pubblico. Solo trasparenza. "Si può parlare mentre si indossa questa maschera?" scherza, alleggerendo la tensione. Il pubblico reagisce con applausi e incoraggiamenti.
I video, ripresi dai fan, finiscono subito sui social. Le immagini fanno il giro del web e raccontano una scena insolita, ma gestita con naturalezza. Alla fine la preoccupazione scompare presto: a emergere è il rispetto per una professionista che non si ferma nemmeno davanti all’imprevisto.
Dietro l'episodio c’è una spiegazione precisa: l'altitudine. Quito si trova a quasi 2.850 metri sul livello del mare, una condizione che rende l’aria più rarefatta e riduce l’ossigeno disponibile. Cantare per ore, muoversi sul palco, mantenere energia e voce diventa uno sforzo notevole. Per gli artisti in tour è una sfida concreta. I tempi serrati non permettono sempre un adattamento graduale, e l'ossigeno supplementare diventa una soluzione pratica per evitare cali fisici o problemi più seri.
Non è la prima volta per Laura Pausini. Già nel 2024, a Città del Messico, aveva affrontato una situazione simile. Anche allora, aveva scelto di sdrammatizzare, mantenendo quel rapporto diretto con il pubblico che la contraddistingue da sempre. Le reazioni dei fan confermano questo legame. Sui social, i commenti parlano di forza, autenticità e dedizione. L'episodio, più che un inciampo, diventa la prova di una notevole resistenza costruita nel corso degli anni.
Laura Pausini non si arrende, anche quando il respiro si fa più corto. E lo fa senza nascondere nulla, trasformando un momento delicato in un'altra dimostrazione di presenza scenica e autentica umanità.
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