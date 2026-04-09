Notando il comportamento del fan, l'artista ha scelto di intervenire con la sua consueta leggerezza: un mix di ironia e spontaneità che ha coinvolto tutto il pubblico. Il momento più divertente è arrivato quando ha sottolineato, con una frase diventata subito iconica, che la sua musica merita di essere ascoltata con lucidità, aggiungendo poi una considerazione ironica sulla vita dopo il concerto. Un'uscita che ha acceso l'entusiasmo dei presenti, trasformando un episodio potenzialmente fastidioso in un momento di condivisione collettiva.