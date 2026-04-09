Laura Pausini "rimprovera" un fan ubriaco: ironia e applausi al concerto di Madrid
Durante la tappa spagnola del tour, la cantante ferma lo show per una battuta diventata virale: tra risate e affetto, conferma il legame speciale con il pubblico
© Javier Biosca
Ancora una volta Laura Pausini dimostra che, oltre alla voce, uno dei suoi punti di forza è l'ironia. Durante il concerto a Madrid, tappa conclusiva del suo "Io Canto World Tour 2026/2027", la cantante ha interrotto per un attimo lo spettacolo per rivolgersi direttamente a un fan visibilmente alticcio. Con tono scherzoso ma deciso, Pausini ha commentato la scena dal palco, strappando subito risate e applausi: una battuta spontanea che in pochi minuti ha fatto il giro dei social, diventando virale.
La battuta che ha fatto il giro del web
Notando il comportamento del fan, l'artista ha scelto di intervenire con la sua consueta leggerezza: un mix di ironia e spontaneità che ha coinvolto tutto il pubblico. Il momento più divertente è arrivato quando ha sottolineato, con una frase diventata subito iconica, che la sua musica merita di essere ascoltata con lucidità, aggiungendo poi una considerazione ironica sulla vita dopo il concerto. Un'uscita che ha acceso l'entusiasmo dei presenti, trasformando un episodio potenzialmente fastidioso in un momento di condivisione collettiva.
Un legame speciale con la Spagna
La serata di Madrid ha rappresentato anche la chiusura di una serie di concerti particolarmente significativa per la cantante. Dal palco, Pausini ha voluto ringraziare il pubblico spagnolo per l'affetto dimostrato nel corso degli anni. Dopo oltre tre decenni di carriera, l'artista ha sottolineato quanto sia speciale sentirsi accolta con lo stesso calore ogni volta che torna in Spagna. Un rapporto che va oltre la musica e che lei stessa descrive come profondamente personale, quasi familiare.
Numeri da record per il tour
La tournée spagnola si è rivelata un successo straordinario in ogni tappa. Dall'esordio a Pamplona fino al gran finale nella capitale, passando per Tenerife, Barcellona e Valencia, i concerti hanno registrato il tutto esaurito. Migliaia di spettatori hanno partecipato alle searate, confermando ancora una volta la portata internazionale della cantante e il suo seguito fedele.