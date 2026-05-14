“Adesso sono proiettato nella musica, amo fare quello che sto facendo. Ho portato la mia musica negli anni passati in teatro, che è la mia seconda casa, dove amo raccontarmi, perché ho la possibilità di lanciarmi in qualche sfumatura. E ci tornerò in autunno per in autunno per celebrare i 50 anni di carriera. Mi piacerebbe fare anche un’esperienza cinematografica con un bel film d’autore, o magari raccontare la mia storia, tutto quello che ho vissuto fino ad arrivare qui. Sto preparando un libro sul mio percorso. Però ci sono tante altre cose che lascerò fuori per dirle poi, chissà, in un film o una serie televisiva. Ma per ora mi godo il nuovo album, che è pieno di energia positiva. Non vedo l'ora di cantare queste canzoni, e poi passerò l’estate in tour. E ci sarà anche una sorpresa: a settembre di quest'anno cade il cinquantesimo anniversario della prima volta che sono stato su un palco con mio padre. Gli renderò omaggio nelle date evento nella mia città, a settembre”.