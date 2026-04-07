Mario Biondi, il crooner dei record si rimette in gioco

“Mia moglie ha detto di sì, che ci fermiamo. I ragazzi hanno dai 29 ai 2 anni, ho finito le camere in casa e poi ho già adottato la fidanzata di mio figlio. Eppure mi ricordo i compleanni di tutti, e pure delle mie ex. Il più grande dei ragazzi fa l’avvocato e mi ha reso nonno di un piccoletto di 5 anni. Mentre le femmine sono più restie a pensare alla maternità. Mia moglie è una parte fondamentale nella gestione di tutto. Quando sono a casa, però, e in questo periodo lo sono stato tanto, cerco di essere molto presente. Faccio pure lavori di bricolage, gioco un sacco con i più piccoli, addirittura apparecchio la tavola e cucino. Insomma, vivo la tribù di cui faccio parte”.