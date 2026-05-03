Massimo Ranieri compie 75 anni e sceglie di festeggiarli sul palco col suo pubblico. Considerato uno tra gli artisti più completi e versatili della scena musicale nazionale, nel corso della sua carriera lunga sessant'anni e iniziata da giovanissimo, ha venduto oltre quattordici milioni di dischi nel mondo e partecipato otto volte al Festival di Sanremo, vincendone uno nel 1988 con la celebre "Perdere l'amore".