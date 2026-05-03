Massimo Ranieri compie 75 anni: sei decenni di carriera tra musica, teatro e cinema
Con 31 album pubblicati e oltre 14 milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che hanno venduto di più nel mondo
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Massimo Ranieri compie 75 anni e sceglie di festeggiarli sul palco col suo pubblico. Considerato uno tra gli artisti più completi e versatili della scena musicale nazionale, nel corso della sua carriera lunga sessant'anni e iniziata da giovanissimo, ha venduto oltre quattordici milioni di dischi nel mondo e partecipato otto volte al Festival di Sanremo, vincendone uno nel 1988 con la celebre "Perdere l'amore".
Dalle strade di Napoli al debutto internazionale
Nato a Napoli nel 1951, nel quartiere di Santa Lucia, Giovanni Calone, questo il suo vero nome, viene scoperto giovanissimo da un discografico, Gianni Aterrano, mentre canta in un bar nel 1964 e parte tredicenne per un tour negli Usa con il nome d'arte di Gianni Rock, salendo per la prima volta su un palco, all'Academy di Brooklyn. Ma è il 1966 l'anno della svolta: il pianista Enrico Polito gli propone un contratto discografico con la Cgd, grazie al quale esordisce a 15 anni con il nome d'arte Ranieri.
Nel 1968, a 17 anni, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Da bambino in coppia con i Giganti. Tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta si impone come una delle nuove voci della musica italiana: vince il Cantagiro e conquista il grande pubblico con brani come "Rose rosse", oltre a partecipare al Festival di Sanremo.
Un artista oltre i confini della musica
Ranieri non si limita al canto. Nel 1970 debutta al cinema con Metello di Mauro Bolognini, interpretazione che gli vale il David di Donatello. Da lì in avanti costruisce una carriera completa, alternando dischi, film, teatro e televisione. Negli anni partecipa anche all'Eurovision Song Contest e sperimenta nuovi linguaggi artistici, mantenendo sempre una forte identità legata alla tradizione italiana e napoletana.
Le pause, i ritorni, la fedeltà del pubblico
La carriera di Ranieri non è lineare. Dagli anni Novanta in poi torna più volte protagonista, anche al Festival di Sanremo, dimostrando una capacità rara di restare rilevante. Il teatro diventa una seconda casa, mentre la musica resta il filo conduttore. Nel 2006 celebra i quarant'anni di carriera, e negli anni successivi continua a esibirsi senza sosta, ricevendo anche importanti riconoscimenti.
75 anni e lo sguardo avanti
Negli ultimi anni Ranieri non ha rallentato: nuovo album nel 2022, nuove apparizioni televisive e ancora il palco dell'Ariston, anche accanto a Tiziano Ferro, Al Bano e Gianni Morandi. Con 31 album pubblicati, resta uno degli artisti italiani più amati di sempre. Ma più dei numeri, è la continuità a colpire: quella di un uomo che, a 75 anni, non smette di scegliere il palco.