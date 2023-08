"Mamma Mediaset mi ha dato fiducia" Prodotta da Lucky Red in otto episodi per quattro prime serate, "La voce che hai dentro" è una storia familiare che vanta nel cast anche la presenza di Maria Pia Calzone (famosa per il ruolo di donna Imma in "Gomorra"). "L'idea mi è venuta circa dieci anni fa, mentre facevo dei provini a teatro e vedevo dei giovani con una 'voce' dentro", ha dichiarato Ranieri, parlando della genesi del progetto. "Ho buttato giù un piccolo soggetto di una decina di pagine. Poi l'ho presentato a diversi interlocutori ma è stata 'mamma' Mediaset quella con cui si è aperto subito un bel rapporto di fiducia e che mi ha dato l’opportunità di tornare a essere protagonista di una fiction".

Il ritorno sul set Un ritorno "frenetico" ma gradito per Ranieri, che nella sua carriera ha spesso fatto incursioni sul piccolo e grande schermo. "Tutto mi è sembrato più veloce: mai girate tante scene in un solo giorno. Un po’ di fatica in più, ma è stata una esperienza gradevole perché ero circondato da professionisti di talento e il risultato è un prodotto di qualità cinematografica. Non avevo lavorato mai insieme con Maria Pia Calzone: è bravissima e molto simpatica".

Nei panni di un ex detenuto In "La voce che hai dentro" interpreta un detenuto che tenta di riprendere in mano la sua vita una volta uscito dal carcere. "Michele Ferrara è un ex cantante di successo e un produttore discografico che dopo aver scontato dieci anni di carcere per l’uccisione del padre esce di prigione. Lui, che si è sempre proclamato innocente, dovrà ricucire il rapporto con la moglie (Maria Pia Calzone) e i tre figli che sono intenzionati a vendere l’etichetta musicale di famiglia. Michele però cercherà un modo per salvarla", racconta Ranieri. "Una sera è attratto dalla voce di una rapper che si chiama Regina (Carola Moccia, in arte La Niña). Decide di puntare su di lei per risollevare le sorti della Parthenope. E per lei diventa come un padre".