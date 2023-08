Gabriel Garko torna sul set dopo sei anni: "Ho trovato il personaggio giusto"

"Tornare sul set mi ha messo un po' d'ansia"

Dopo un tempo così lungo qualche timore lo aveva, ma sul set è filato tutto liscio come l'olio: "Prima di ricominciare un po' di ansia ce l'avevo, lo confesso. Mi chiedevo: 'E se poi non mi ricordo niente?'. Invece è come andare in bicicletta. Non ho avuto nessun problema, è tornato tutto in modo naturale come se non me ne fossi mai andato". Per Garko il primo ciak dopo tanto tempo è stato molto emozionante. "Me lo ricordo benissimo, eravamo in campagna e io dovevo zappare la terra. Mi sono tornati in mente tutti quei critici che di me hanno sempre scritto: 'Altro che attore: quelle di Garko sono braccia rubate all’agricoltura'. Allora mi sa che avevano ragione...", commenta con ironia