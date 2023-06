Leggi Anche Max Angioni diventa il nuovo testimonial di Mediaset Infinity

La serie che entra nel catalogo di Mediaset Infinity (clicca qui per vederla) racconta un lungo viaggio attraverso le emozioni dei suoi personaggi. Un percorso in cui medici, madri e pazienti stabiliscono relazioni che vanno oltre l’ordinario, dove l'effimero diventa familiare e dove ogni decisione ha un peso inevitabile.

Nelle corsie dell'ospedale si affrontano storie di disturbi alimentari, malattie rare, voglia di maternità e soprattutto le storie delle donne che hanno varcato la porta dell’ospedale con i loro figli, mettendo in pausa le loro professioni per essere madri, affrontando l'incertezza di una diagnosi, il complicato rapporto con i medici e le conseguenze dello scorrere del tempo che, fuori dall’ospedale, avanza.

"Madri - Una vita d'amore" è una storia di vita e di emozioni in cui loro, madri e medici, lottano per i loro figli e per sé stesse. Non sarà un’avventura facile, ma loro sono il motore di tutto; loro sono le protagoniste; loro sono Madri.