Massimo Ranieri canta "L'amore è una cosa meravigliosa" a "Buona Domenica" 1997

Sugli sgabelli del "Bar Fiore" di Fiorello si accomodava anche Massimo Ranieri. Era il 1997 e il cantante, nome d'arte di Giovanni Calone, è ospite di "Buona Domenica" storico contenitore della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo affiancato in più edizioni dallo showman siciliano. A Fiorello, in versione barman, l'artista napoletano racconta il suo rapporto con la musica iniziato sin da giovane sotto lo pseudonimo di Gianni Rock. "Ho cantato per la prima volta a 6 anni mentre come professionista ho esordito a 12 anni con l'album Lassù qualcuno mi ama", dice Ranieri che, ricevuto un microfono da Fiorello, canta "L'amore è una cosa meravigliosa".

Con più di quattordici milioni di dischi, l'autore di successi come "Perdere l'amore", con cui trionfò nella categoria Campioni al Festival di Sanremo 1988, si conferma tra gli artisti italiani che hanno venduto di più nel mondo. Rivediamo l'esibizione di Massimo Ranieri nello studio di "Buona Domenica" nel 1997.