Nel 1982 usciva "Mad World" dei Tears for Fears: rivediamoli a "Vota la voce"

La band inglese in Italia nel 1995 cantava "Raoul and the kings of Spain"

Il 20 settembre 1982 i Tears for Fears pubblicavano "Mad World" terzo singolo estratto dal loro album d'esordio "The Hurting". Primo successo della band inglese new wave il brano li farà apprezzare in patria e all'estero, Italia compresa. Nel nostro paese i Tears for Fears si esibirono più volte come nel 1995 a "Vota la voce", concorso musicale ideato da Gigi Vesigna e condotto quell'anno da Red Ronnie, Alba Parietti e Lorella Cuccarini.Ospiti della kermesse musicale associata a "TV Sorrisi e canzoni" in onda sulle reti Mediaset, la band fondata nel 1981 da Roland Orzabal e Curt Smith si esibiva con "Raoul and the kings of Spain", singolo estratto dall'omonimo album. Rispetto al passato il loro quinto album mostrava novità come le influenze musicali latine.

Negli anni Novanta si era tuttavia consumata la rottura del sodalizio artistico tra Orzabal e Smith che torneranno insieme nel gruppo solo nel 2000. La separazione fu imputata all'approccio alla produzione di Orzabal, macchinoso e frustrante, e al disgusto di Smith per il mondo della musica pop e i due passarono buona parte degli anni novanta attaccandosi l'un l'altro tramite i mezzi di comunicazione e la loro musica. Rivediamo l'esibizione dei Tears for Fears a "Vota la voce".