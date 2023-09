Loredana Bertè canta "Per i tuoi occhi" a "Superclassifica Show" 1982

Buon compleanno Loredana Bertè. Nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950 la cantante festeggia oggi 73 anni. Tra le interpreti più rappresentative della musica leggera italiana, sin dagli anni Settanta ha portato il suo talento artistico tanto nei concerti dal vivo quanto sul piccolo schermo. Nel 1982 Bertè partecipa col brano "Per i tuoi occhi" a "Superclassifica Show", longeva trasmissione musicale di Canale 5 ideata da Maurizio Seymandi basata sulle classifiche dei dischi più venduti della settimana sulla rivista a "TV Sorrisi e Canzoni".

Il singolo "Per i tuoi occhi" di Loredana Bertè fa parte dell'album "Traslocando", il settimo pubblicato dalla cantante sorella minore di Mia Martini nata anche lei il 20 settembre del 1947 e morta per overdose a 47 anni nel 1995. L'album "Traslocando" contiene tra i singoli anche il successo "Non sono una signora" ed è il primo dei tre lavori prodotti per l'artista da Ivano Fossati. Rivediamo l'esibizione di Loredana Bertè a "Superclassifica Show".