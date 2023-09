La prima apparizione di Antonio Rezza a "Zelig - Facciamo Cabaret"

Vi ricordate Antonio Rezza a "Zelig - Facciamo Cabaret" nel 1997? Scrittore e attore, come specifica Claudio Bisio, Rezza in quell'occasione si presenta anche come regista di cinema. È infatti subito dopo la sua performance in teatro che Rezza racconta del suo primo lungometraggio, Escoriandoli (1996), presentato alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e che vede la partecipazione di attrici come Claudia Gerini, Isabella Ferrari, Valentina Cervi e Valeria Golino.

Antonio Rezza collabora da sempre con l'artista e scenografa Flavia Mastrella, con la quale ha formato il duo artistico RezzaMastrella e con la quale nel 2020 realizza i cortometraggi "Molossi, Deserto – Non Tempo" e "Autoritratto" quest'ultimo presentato al Salone del Libro di Torino, e il lungometraggio "Samp" selezionato nella sezione eventi speciali della 17° edizione Giornate degli Autori all'interno della Mostra del Cinema di Venezia. Insieme collaborano ancora oggi con La Fabbrica dell'Attore Teatro Vascello di Roma.