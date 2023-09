La prima volta del Mago Forest a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Presentato da Claudio Bisio, il Mago Forest sale per la prima volta sul palco di "Zelig - Facciamo Cabaret" nel 1997. "Lei deve sapere che io odio i maghi che fanno le cose da maghi", esordisce Bisio. "Sono qui infatti per fare quello che i maghi non fanno", ha risposto il comico intento a preparare il suo numero.

"Forse in molti di voi non lo sanno ma il Mago Forest sta portando in giro uno spettacolo che si chiama: "Cos'ha Copperfield che io non ho", ha proseguito il presentatore di Zelig. "Da questa sana competizione tra noi artisti nasce infatti l'arte" ha risposto il Mago Forest concludendo il numero con l'aiuto del pubblico in sala.