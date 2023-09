La celebre Francesca de "La Tata" si racconta a "Matricole e Meteore"

Ve la ricordate Francesca de "La Tata", la sitcom statunitense che ha raggiunto il successo negli anni Novanta? Nel 2002 Enrico Papi a "Matricole e Meteore" intervistava la sua protagonista Fran Drescer che per anni ha vestito i panni di Francesca Cacace. "Lei è un mito per noi: bravissima e molto simpatica. Posso chiamarla divina?", chiedeva Enrico Papi all'attrice.

"Sono felicissima ed emozionata di essere qui in Italia: il Paese degli spaghetti, della pizza e del tiramisù", diceva Drescer che poi parlava de "La Tata" spiegando di aver registrato 150 episodi in tutto e di come la serie fosse giunta alla fine quando ormai la tata aveva trovato il suo principe azzurro.

La sitcom statunitense, nata nel 1993, raccontava le vicissitudini di una ragazza chiacchierona che si improvvisava tata per la ricca famiglia degli Sheffield. La mitica Francesca Cacace, Fran Drescer, che interpretava la tata combina guai non era solo la protagonista della sitcom, ma anche la creatrice e produttrice insieme al marito, Peter Marc Jacobson. Finita la serie, nel 1999, Fran ha continuato a lavorare in tv. Nel 2000 ha sconfitto un cancro all'utero ed è ritornata in televisione con due nuovi progetti: "A casa con Fran" e "Happily Divorced", dopo aver divorziato con suo marito.