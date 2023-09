Franco Neri e il peperoncino di Soverato a "Zelig Circus" 2004

Non tutti sanno che Franco Neri, il celebre comico di "Zelig" che interpretava il calabrese emigrato al nord, in realtà è nato a Torino. Nel corso dei suoi divertentissimi sketch, infatti, Neri parlava spesso del rapporto tra le tradizioni del nord e quelle del sud dell'Italia: un'idea autobiografica, in quanto i suoi genitori, calabresi, si trasferirono a proprio in Piemonte dove lui nacque il 13 aprile 1963. Negli anni si è fatto amare dal pubblico dello show comico di Canale 5 che, in ogni puntata, lo accoglieva con il tormentone "Franco...oh Franco!". Nel 2004, in una puntata di "Zelig Circus" con Claudio Bisio e Michelle Hunziker il cabarettista ha divertito il pubblico con uno sketch incentrato sulle tradizioni gastronomiche della sua terra.

Apprezzato dal pubblico per l'autoironia e le frecciatine sulle differenze tra Nord e Sud Franco Neri, con l'inseparabile valigia da emigrato, ha preso parte al cast di "Zelig" per due stagioni, mentre nel 2005-2006 è stato inserito tra i conduttori di "Striscia la Notizia". In questo suo monologo lo rivediamo raccontare il particolare rapporto con uno dei prodotti tipici della sua amata Calabria: il peperoncino piccante di Soverato.