I Litfiba cantano "Goccia a goccia" a "Festivalbar" 1997

Nel 1997 i Litfiba si esibivano al "Festivalbar" con Goccia a Goccia. Il brano è il terzo singolo dell'album "Mondi diversi", il settimo album della rockband pubblicato il 2 gennaio del 1997. Il disco è dedicato all'acqua e fa parte della cosiddetta tetralogia degli elementi, avviata nel 1990 con l'uscita dell'album El Diablo, quarto disco della band. Rivediamo l'esibizione di Goccia a Goccia sul palco del festival musicale estivo che quell'anno vedeva alla conduzione Amadeus.

La band si è formata nell'autunno del 1980. La leggenda narra che la longeva band rock italiana sia nata in una fumosa e umida cantina adibita a sala prove in Via de' Bardi a Firenze. Non a coso il loro nome non è altro che l'acronimo che unisce: LIT (L'Italia) FI (Firenze) BA (Via de' Bardi). Originariamente il gruppo era composto da Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi e il frontman, Piero Pelù, aggregatosi alla band poche settimane dopo la fondazione della stessa.