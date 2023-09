Alice canta "Per Elisa" a "Popcorn" 1981

Ve lo ricordate il brano "Per Elisa" di Alice? Nel 1981 l'artista romagnola, nome d'arte di Carla Bissi, portava la canzone sul palco di "Popcorn", popolare trasmissione musicale di Canale 5 dei primi anni ottanta. Grazie a quel successo Alice ha trionfato al 31° Festival di Sanremo battendo in volata Loretta Goggi con "Maledetta Primavera". "Per Elisa" si ispira all'omonimo componimento di Ludwig van Beethoven e in effetti il testo gioca sul contrasto tra il romanticismo della "Elisa" dell'ottocento con quella degli anni ottanta dallo stile rock e graffiante.

Forse pochi sanno che la canzone, composta dal duo Franco Battiato-Giusto Pio, era stata destinata in un primo momento a Giuni Russo che l'hanno seguente trionferà al Festivalbar con "Un'estate al mare". Nel 1981 il 45 giri di Alice raggiunse il primo posto nella hit parade e lanciò il successo dell'omonimo album della cantante.

Rivediamo l'interpretazione di Alice col brano "Per Elisa" sul palco di "Popcorn".