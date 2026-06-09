È una nuova "spallata" alla tecnologia a stelle e strisce quella che arriva da Bruxelles. Secondo i rilievi della Commissione Ue, infatti, Meta avrebbe in un primo momento escluso gli assistenti virtuali di IA concorrenti dalla "WhatsApp for Business API". Il blocco era iniziato il 15 ottobre 2025 con una nuova policy, che mirava proprio a escludere gli assistenti IA di terze parti, lasciando accessibile su WhatsApp solo a Meta AI. Poi, il 4 marzo 2026, la società madre di Instagram e Facebook aveva riammesso i concorrenti, introducendo però una tariffa che - secondo Bruxelles - avrebbe di fatto lo stesso risultato del precedente divieto.