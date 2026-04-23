Il 44% degli intervistati - pari a oltre 17 milioni di persone - dichiara, infatti, di utilizzare le chat anche in ambito professionale, con percentuali che superano il 50% tra i 25 e i 44 anni. Segno evidente che la messaggistica non è più solo informale, ma è diventata un canale strutturato di comunicazione. A guidare la preferenza verso i messaggi rispetto alle telefonate è soprattutto la percezione di minor "impegno": oltre la metà degli italiani (55,5%) sceglie di scrivere, perché lo ritiene meno invasivo. Non solo. Il 45% apprezza la possibilità di lasciare al destinatario il tempo di rispondere con calma, mentre altri sottolineano il valore della comunicazione scritta, che resta e può essere riletta.