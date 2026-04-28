Quattro italiani su dieci hanno fatto "social detox" almeno una volta

Il 17.9% degli italiani afferma di aver fatto parte o di aver fatto parte di una community digitale; i più attivi sono i soggetti di età compresa tra i 45 e i 64 anni (che rappresentano il 21,1%), coloro che hanno un diploma o una laurea (20,5%) e le donne (19,4%). Il 38,4% ha percepito un impatto positivo sulla propria vita, e se il 54,7% afferma che è stata un'esperienza divertente ma che non ha avuto una reale influenza, solo per il 6,9% la community ha avuto un impatto negativo.