Meta down, Instagram, WhatsApp e Facebook in tilt, accessi bloccati in tutta Italia
Dalle prime ore del mattino del 9 aprile migliaia di utenti segnalano problemi con le piattaforme: impossibile accedere ai profili o inviare messaggi
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Mattinata difficile per gli utenti dei social network. Giovedì 9 aprile, le principali piattaforme del gruppo Meta (Instagram, WhatsApp e Facebook) hanno registrato un improvviso blocco, lasciando milioni di persone senza accesso ai servizi. I problemi sono iniziati intorno alle 9:56, quando le app hanno smesso di funzionare correttamente. Nel giro di pochi minuti, il sito Downdetector ha rilevato un'impennata nelle segnalazioni, segno di un disservizio diffuso su larga scala.
Le difficoltà maggiori riguardano l'accesso agli account: molti utenti non riescono a effettuare il login, mentre altri segnalano malfunzionamenti intermittenti. Su WhatsApp, in particolare, si registrano migliaia di segnalazioni legate all’impossibilità di inviare o ricevere messaggi. Disagi anche per Instagram e Facebook, che risultano non accessibili o funzionano "a singhiozzo", sia da smartphone sia da computer. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, confermando un problema esteso e non limitato a singole aree. Le più numerose arrivano, soprattutto, dalle città del Centro-Sud Italia come Roma, Perugia, Napoli, Bari, Palermo e Catania, anche se diverse segnalazioni sono state registrate anche a Milano e Torino.
Al momento, Meta non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali sulle cause del blackout. Resta quindi da chiarire l'origine del guasto e i tempi necessari per il completo ripristino dei servizi.