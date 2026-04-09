Le difficoltà maggiori riguardano l'accesso agli account: molti utenti non riescono a effettuare il login, mentre altri segnalano malfunzionamenti intermittenti. Su WhatsApp, in particolare, si registrano migliaia di segnalazioni legate all’impossibilità di inviare o ricevere messaggi. Disagi anche per Instagram e Facebook, che risultano non accessibili o funzionano "a singhiozzo", sia da smartphone sia da computer. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, confermando un problema esteso e non limitato a singole aree. Le più numerose arrivano, soprattutto, dalle città del Centro-Sud Italia come Roma, Perugia, Napoli, Bari, Palermo e Catania, anche se diverse segnalazioni sono state registrate anche a Milano e Torino.