Instagram testa un nuovo abbonamento: dalle Storie visualizzabili in incognito agli elenchi illimitati di "amici stretti"
Il piano è attualmente in fase di sperimentazione in Messico, Giappone e Filippine e comprende anche altre opzioni
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Meta ha avviato i test per Instagram Plus, un piano a pagamento che offre delle funzionalità per la gestione delle Storie e, più in generale, per l'interazione sociale. L'azienda produttrice di Facebook, WhatsApp e Threads ha confermato la notizia alla rivista TechCrunch, senza però rivelare se questa fase di prova avrà un seguito e quali altri Paesi coinvolgerebbe.
Quali sono le novità
Instagram Plus porta con sé diverse novità. Gli abbonati possono guardare le Storie degli altri utenti in incognito e sapere quante volte viene visualizzata la propria storia, cercando il nome specifico dell'utente senza dover scorrere l'intero elenco. È possibile anche creare elenchi illimitati di "amici più stretti", la funzione che permette di selezionare un gruppo di utenti a cui rendere visibili le Storie. Instagram Plus consente anche di vedere in anteprima le Storie prima della loro pubblicazione e di prolungarne il periodo di visibilità dalle 24 ore, come di default, a 48.
Inoltre, chi sarà abbonato potrà mettere la propria Storia in evidenza affinché compaia per prima nei feed dei follower e potrà anche inviare dei super cuori animati alle Storie degli altri utenti. L'abbonamento, testato per ora, secondo quanto segnalato da alcuni utenti, solo in Messico, Giappone e Filippine, non esclude le pubblicità e gli annunci.
La strategia degli abbonamenti premium
Con questo test Meta conferma l'annuncio dello scorso gennaio, tramite il quale dichiarava di voler sperimentare l'introduzione di abbonamenti premium per i tre social, rosa (Instagram), blu (Facebook) e verde (WhatsApp). Una strategia messa in atto già da Snapchat con il piano Snapchat+, e anche da X, YouTube e Telegram. I social stanno, quindi, cercando un modo alternativo per la monetizzazione dei contenuti.
Un caso diverso rispetto a Verified
Meta ha sottolineato anche che questi abbonamenti differiscono da Verified, il servizio a pagamento per content creator e aziende in cui è inclusa la spunta blu accanto al nome utente, per verificarne l'autenticità, supporto tecnico rafforzato e protezione dai tentativi di furto d'identità. In Italia Verified costa fra i 13,99 e i 16,99 euro al mese, variando a seconda delle funzionalità richieste.
I prezzi di Instagram Plus
Per quanto riguarda il prezzo di Instagram Plus, si parla di uno o due euro mensili. In Messico costa 39 pesos (1,88 euro), in Giappone 319 yen (1,74 euro) e nelle Filippine 65 pesos (0,93 euro). Meta non si esprime per il momento sulla distribuzione di Instagram Plus in altri Paesi.