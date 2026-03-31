Meta ha avviato i test per Instagram Plus, un piano a pagamento che offre delle funzionalità per la gestione delle Storie e, più in generale, per l'interazione sociale. L'azienda produttrice di Facebook, WhatsApp e Threads ha confermato la notizia alla rivista TechCrunch, senza però rivelare se questa fase di prova avrà un seguito e quali altri Paesi coinvolgerebbe.