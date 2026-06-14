Nonostante la coppia condivida occasionalmente contenuti dedicati al piccolo Noah, sempre senza mostrarne il volto, questo video ha avuto una risonanza particolare. In poco tempo è stato ripreso e rilanciato su diverse piattaforme social, ottenendo migliaia di visualizzazioni e commenti. Molti utenti hanno espresso affetto e apprezzamento per la spontaneità del momento. Tra i messaggi più frequenti sono comparsi complimenti rivolti a Lazza come padre e parole di tenerezza per il rapporto mostrato con il bambino.