Lo show di Lazza a San Siro
© Francesco Prandoni
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Lazza con il figlio Noah © Instagram
Abituato a riempire palazzetti e a far cantare migliaia di persone, questa volta Lazza ha emozionato il pubblico in un modo completamente diverso. Nelle ultime ore un tenerissimo filmato condiviso sui social dalla compagna Greta Orsingher ha mostrato il rapper in una veste molto lontana dai riflettori: quella di papà. Il protagonista della scena, insieme a lui, è il piccolo Noah, nato nel 2024 e già grande fan della musica del padre.
Nel video pubblicato nelle storie Instagram di Greta Orsingher si vede Jacopo Lazzarini, questo il vero nome dell'artista, mentre tiene in braccio il figlio e canta insieme a lui una delle sue canzoni più amate. Ad accompagnare le immagini è stata una frase semplice ma significativa: "In loop con la sua canzone preferita tutto il giorno, tutti i giorni". Il brano scelto è "Buio Davanti", contenuto nell'album "Locura", che padre e figlio intonano insieme in un momento di grande complicità.
Le immagini mostrano Lazza con gli occhi rivolti verso Noah, sorridente e visibilmente emozionato, mentre tra una strofa e l'altra non mancano coccole, abbracci e baci. Un frammento di quotidianità che ha permesso ai fan di scoprire un lato più intimo e familiare del cantante.
Nonostante la coppia condivida occasionalmente contenuti dedicati al piccolo Noah, sempre senza mostrarne il volto, questo video ha avuto una risonanza particolare. In poco tempo è stato ripreso e rilanciato su diverse piattaforme social, ottenendo migliaia di visualizzazioni e commenti. Molti utenti hanno espresso affetto e apprezzamento per la spontaneità del momento. Tra i messaggi più frequenti sono comparsi complimenti rivolti a Lazza come padre e parole di tenerezza per il rapporto mostrato con il bambino.
Quando il filmato sembrava destinato a continuare a macinare visualizzazioni, è arrivata però una sorpresa inattesa. Poco dopo la pubblicazione, infatti, il contenuto è stato rimosso dal profilo di Greta Orsingher. A spiegare l'accaduto è stata la stessa influencer, che ha condiviso uno screenshot del messaggio ricevuto dalla piattaforma. Nella comunicazione compariva la dicitura "Non idoneo per essere consigliato", senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Greta ha quindi chiesto ai propri follower chiarimenti sul significato dell'avviso ricevuto, mostrando tutta la sua perplessità davanti alla decisione del social network.
Al momento non è chiaro quale criterio o quale politica di Instagram possa aver portato alla limitazione del contenuto. Proprio questo aspetto ha alimentato la curiosità degli utenti, che si sono interrogati sulle possibili ragioni dietro la scelta della piattaforma.
Resta il fatto che il video aveva già ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni e numerose reazioni positive prima della sua scomparsa. Un episodio che ha lasciato più di un interrogativo, ma che non ha cancellato l'emozione suscitata dalle immagini di Lazza e Noah, protagonisti di uno dei momenti più teneri condivisi sui social nelle ultime settimane.
© Francesco Prandoni
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