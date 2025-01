Lazza ospite nella prima puntata di "Zelig": la sua conferenza è tutta da ridere

"Zelig" torna su Canale 5 e lo fa portando sul palco tante novità: il programma comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha visto come ospite della prima puntata il rapper Lazza. Il cantante sul palco ha parlato anche del suo ultimo album "Locura": "C'è un sacco di gente - ha spiegato l'artista riferendosi alle collaborazioni del suo disco -, con alcuni di loro avevo già lavorato. I pezzi che ho fatto mi chiamavano i loro nomi. Altri invece sono delle novità, come per esempio Lil Baby con cui non avevo lavorato perché non è proprio facilissimo lavorare con lui".