Lazza ed Emis Killa in Carcere a Monza per il progetto 'Free For Music'

All’interno del progetto erano previsti fin dall’inizio eventi come quello che si è svolto venerdì mattina. Lazza ed Emis Killa, o meglio Jacopo ed Emiliano per l’umanità e l’umiltà con cui si sono approcciati all’iniziativa, hanno trascorso del tempo con i partecipanti al progetto, offrendo una preziosa opportunità di dialogo, mettendo la loro personale esperienza a disposizione dei ragazzi e rispondendo alle domande sul loro percorso professionale e sulle sfide del mondo esterno.Naturalmente nella seconda metà della mattinata c’è stato anche il tempo per far ascoltare agli ospiti i brani fino ad oggi registrati e per ricevere preziosi consigli tecnici.