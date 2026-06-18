Il sole illumina ancora Milano quando, pochi minuti prima delle 19.30, il party metal al Meazza inizia con i Trivium. La band statunitense capitanata da Matt Heafy e fondata dal batterista Travis Smith nel 1999 a Orlando in Florida, torna a esibirsi a Milano dopo l’appuntamento live dello scorso anno all’Alcatraz. Dal metalcore all’heavy metal, fino al progressive e al thrash, i Trivium hanno dieci album all’attivo in studio e un Grammy Award alla miglior interpretazione metal per il singolo del 2019 Betrayer. Otto brani e un sound energico tra vocalità distorte e riff di chitarra pesanti, in cui compare anche Until the World Goes Cold, canzone dalle sonorità più morbide. Nel caldo soffocante c'è chi si gode una birra fresca e chi invece usa tutte le proprie energie nei poghi. Heafy intrattiene il pubblico tra frasi in italiano e incitamenti a divertirsi e a rendere la serata indimenticabile. Un ottimo riscaldamento per accogliere i colossi britannici dell’heavy metal.