Chi era Oliver Tree, il cantante amico di Fedez morto nell'incidente in elicottero

Il personaggio social e il Guinness World Record Tree era noto anche per i suoi vari alter ego stravaganti che sui social hanno lasciato il segno: dal cowboy allo stilista, ha conquistato e sfruttato l'algoritmo in maniera unica. "La mia carriera è un grande progetto di arte concettuale", così amava definire il suo percorso. Non solo musica: il rapper aveva un talento anche nel mondo del monopattino freestyle, tanto da guadagnarsi un Guinness World Record per aver guidato il modello più grande al mondo. La sua scomparsa prematura ha segnato il mondo dello spettacolo e non solo.