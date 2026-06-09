Talay Riley, ucciso a 35 anni l'autore di Dua Lipa e Britney Spears

Riley, a sua volta musicista, era noto nel Regno Unito nel 2011 per il brano "Make You Mine" e ha seguito in tour artisti come Usher, Skepta, e Trey Songz. In una dichiarazione rilasciata tramite la polizia, la famiglia di Riley ha detto: "Mark era un figlio, fratello, zio e amico amatissimo. Ha portato amore, luce e gioia alla nostra famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano. Conserveremo per sempre il suo affetto, il suo spirito meraviglioso e il suo straordinario talento. La sua presenza ha toccato molte vite e il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori. Possa la sua anima riposare in pace".