Talay Riley, ucciso a 35 anni l'autore di Dua Lipa e Britney Spears

Talay Riley, cantante e autore britannico vincitore di un Grammy, è morto a Londra a 35 anni, vittima di un accoltellamento. A confermare quanto accaduto è stata la polizia, che ha avviato un'indagine per omicidio. Riley, nome d'arte di Mark Orabiyi, è stato trovato nel giardino di una proprietà residenziale di Silvertown, nell'East London, la mattina del 5 giugno. Tre persone sono state arrestate: un 27enne è stato rilasciato su cauzione, mentre le altre due, di 24 e 25 anni, sono state rilasciate senza ulteriori provvedimenti.
L'appello della polizia
"Si tratta di un tragico incidente e il mio pensiero va alla famiglia e ai cari di Mark", ha dichiarato l'ispettore capo della polizia Joanna Yorke, che coordina le indagini. "Vorrei rivolgere un appello a chiunque si trovasse nella zona al momento dell'incidente affinché contatti la polizia. Siamo particolarmente interessati a ricevere informazioni da chiunque possa avere filmati di telecamere di sorveglianza o altre riprese della mattina dell'incidente che possano essere utili alle indagini", ha aggiunto.
Chi era Talay Riley
Nato il 10 luglio 1990 a Londra, Riley ha esordito come autore intorno al 2009. Tra il 2013 e il 2015 ha collaborato con diversi artisti di fama mondiale, tra cui Iggy Azalea, Usher, Nick Jonas, Pentatonix e Chris Brown. Si ricorda anche la sua collaborazione con Britney Spears, per la quale ha scritto "Clumsy" e prodotto il suo album Glory, e con Dua Lipa per il testo del brano "Last Dance" per il suo album omonimo. Riley ha vinto un Grammy Award per aver scritto la canzone "Lights On", un brano contenuto nel suo album di debutto omonimo del 2017.
Riley, a sua volta musicista, era noto nel Regno Unito nel 2011 per il brano "Make You Mine" e ha seguito in tour artisti come Usher, Skepta, e Trey Songz. In una dichiarazione rilasciata tramite la polizia, la famiglia di Riley ha detto: "Mark era un figlio, fratello, zio e amico amatissimo. Ha portato amore, luce e gioia alla nostra famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano. Conserveremo per sempre il suo affetto, il suo spirito meraviglioso e il suo straordinario talento. La sua presenza ha toccato molte vite e il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori. Possa la sua anima riposare in pace".