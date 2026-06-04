Ralph Lauren collezione autunno 2026, i best look della sfilata a New York
© IPA | Ralph Lauren, collezione donna autunno 2026. Nella foto, Gigi Hadid
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Dopo aver conquistato le passerelle di tutto il mondo, la top model appare a sorpresa nella comedy "Not Suitable for Work"
Make up-no make up: Gigi Hadid © Afp
Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando ufficialmente come attrice nella serie comedy "Not Suitable for Work", il nuovo progetto firmato da Mindy Kaling. Una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni.
Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco.
Hadid compare nel terzo episodio della serie e interpreta Catherine, la fidanzata del personaggio interpretato da Jay Ellis. Il suo ingresso in scena è tutt'altro che discreto: il personaggio arriva in ufficio furioso dopo che il compagno ha dimenticato una ricorrenza importante, dando vita a una sequenza ironica e movimentata che ha immediatamente catturato l'attenzione degli spettatori.
La sua presenza dura pochi minuti, ma basta per lasciare il segno. La modella dimostra infatti una buona naturalezza davanti alla telecamera e si inserisce perfettamente nel tono leggero e brillante della serie, confermando un talento che finora non aveva mai avuto occasione di mostrare al grande pubblico.
Dietro questa partecipazione c'è la mano di Mindy Kaling, attrice, sceneggiatrice e produttrice tra le più apprezzate della televisione americana. Le due avevano già collaborato in passato quando Hadid aveva prestato la voce a un personaggio della serie "Never Have I Ever".
Un'esperienza che aveva lasciato un'impressione positiva alla produttrice, tanto da spingerla a coinvolgerla nuovamente in questo progetto. Secondo Kaling, la modella avrebbe accettato con entusiasmo la proposta, affrontando il set con professionalità e grande disponibilità.
Per Gigi Hadid si tratta di un passaggio significativo. Negli ultimi anni la top model ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione, trasformandosi da semplice volto della moda a vera imprenditrice e figura trasversale del mondo dell'intrattenimento. Oltre alle collaborazioni con i più importanti brand del lusso, ha lanciato progetti personali, partecipato a programmi televisivi e consolidato una presenza mediatica che va ben oltre il settore fashion.
La sua apparizione nella serie è stata tenuta segreta fino alla messa in onda. Una scelta che ha aumentato l'effetto sorpresa e che, nelle ore successive all'uscita dell'episodio, ha scatenato numerose reazioni sui social.
Molti fan hanno apprezzato la sua disinvoltura davanti alla macchina da presa e si sono subito chiesti se questo possa essere soltanto il primo passo verso una carriera da attrice. Per il momento non ci sono conferme su eventuali nuovi progetti nel mondo della recitazione, ma il debutto in "Not Suitable for Work" dimostra che Gigi Hadid continua a cercare nuove sfide professionali.
E se il pubblico continuerà a rispondere positivamente, questo cameo potrebbe rappresentare soltanto l'inizio di una nuova avventura sotto i riflettori di Hollywood.
© IPA | Ralph Lauren, collezione donna autunno 2026. Nella foto, Gigi Hadid
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