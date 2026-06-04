Hadid compare nel terzo episodio della serie e interpreta Catherine, la fidanzata del personaggio interpretato da Jay Ellis. Il suo ingresso in scena è tutt'altro che discreto: il personaggio arriva in ufficio furioso dopo che il compagno ha dimenticato una ricorrenza importante, dando vita a una sequenza ironica e movimentata che ha immediatamente catturato l'attenzione degli spettatori.