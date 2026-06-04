IL CAMEO CHE SORPRENDE I FAN

Gigi Hadid debutta come attrice: la modella sorprende tutti nella nuova serie tv di Mindy Kaling

Dopo aver conquistato le passerelle di tutto il mondo, la top model appare a sorpresa nella comedy "Not Suitable for Work"

04 Giu 2026 - 17:48
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Make up-no make up: Gigi Hadid  © Afp

Make up-no make up: Gigi Hadid  © Afp

Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando ufficialmente come attrice nella serie comedy "Not Suitable for Work", il nuovo progetto firmato da Mindy Kaling. Una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni.

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Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco.

Il cameo che ha sorpreso i fan

 Hadid compare nel terzo episodio della serie e interpreta Catherine, la fidanzata del personaggio interpretato da Jay Ellis. Il suo ingresso in scena è tutt'altro che discreto: il personaggio arriva in ufficio furioso dopo che il compagno ha dimenticato una ricorrenza importante, dando vita a una sequenza ironica e movimentata che ha immediatamente catturato l'attenzione degli spettatori.

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La sua presenza dura pochi minuti, ma basta per lasciare il segno. La modella dimostra infatti una buona naturalezza davanti alla telecamera e si inserisce perfettamente nel tono leggero e brillante della serie, confermando un talento che finora non aveva mai avuto occasione di mostrare al grande pubblico.

Il rapporto con Mindy Kaling

 Dietro questa partecipazione c'è la mano di Mindy Kaling, attrice, sceneggiatrice e produttrice tra le più apprezzate della televisione americana. Le due avevano già collaborato in passato quando Hadid aveva prestato la voce a un personaggio della serie "Never Have I Ever".

Un'esperienza che aveva lasciato un'impressione positiva alla produttrice, tanto da spingerla a coinvolgerla nuovamente in questo progetto. Secondo Kaling, la modella avrebbe accettato con entusiasmo la proposta, affrontando il set con professionalità e grande disponibilità.

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Dalle passerelle ai set televisivi

 Per Gigi Hadid si tratta di un passaggio significativo. Negli ultimi anni la top model ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione, trasformandosi da semplice volto della moda a vera imprenditrice e figura trasversale del mondo dell'intrattenimento. Oltre alle collaborazioni con i più importanti brand del lusso, ha lanciato progetti personali, partecipato a programmi televisivi e consolidato una presenza mediatica che va ben oltre il settore fashion.

La sua apparizione nella serie è stata tenuta segreta fino alla messa in onda. Una scelta che ha aumentato l'effetto sorpresa e che, nelle ore successive all'uscita dell'episodio, ha scatenato numerose reazioni sui social.

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Un futuro da attrice?

 Molti fan hanno apprezzato la sua disinvoltura davanti alla macchina da presa e si sono subito chiesti se questo possa essere soltanto il primo passo verso una carriera da attrice. Per il momento non ci sono conferme su eventuali nuovi progetti nel mondo della recitazione, ma il debutto in "Not Suitable for Work" dimostra che Gigi Hadid continua a cercare nuove sfide professionali.

E se il pubblico continuerà a rispondere positivamente, questo cameo potrebbe rappresentare soltanto l'inizio di una nuova avventura sotto i riflettori di Hollywood.

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